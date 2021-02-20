Первый в мире случай заражения человека гриппом A(H5N8) выявлен в России. Фото: pixabay

Семь сотрудников птицефабрики в России заразились птичьим гриппом нового типа. Об этом сообщила 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, – сказала она, ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, это первый в мире подтвержденный случай заражения людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

Глава Роспотребнадзора добавила, что в короткий срок специалисты приняли все нужные меры для защиты людей и животных, все риски снижены до минимума. Ситуация не получила дальнейшего развития.

– Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики, – уточнила она, отметив, что заболевание у всех пациентов закончилось достаточно быстро.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 февраля 2021 года: почти 277 тысяч заболевших коронавирусом за все время и 1903 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 февраля 2021 года (подробности).

Третью вакцину от коронавируса зарегистрировала Россия - это «Ковивак»

Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин (подробности).