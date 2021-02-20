Врачи усомнились в пользе витамина D при коронавирусе

Ученые назвали витамин D бесполезным при коронавирусе. Фото: pixabay

Витамин D неэффективен при коронавирусе. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии. Напомним, что ранее несколько исследований на эту тему показали, что он может принести пользу организму при COVID-19. Этот витамин рассматривали как средство от коронавируса.

Теперь ученые из Университета Сан-Паулу заявили, что провели новое исследование и выяснили: витамин D не приносит пользы при коронавирусе. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of American Medical Association.

Дефицит витамина D в организме – это фактор риска развития заболевания, в связи с этим ранее эксперты изучали витамин D как средство, облегчающее симптомы коронавируса. Правда, предыдущие работы были довольно низкого качества, поскольку в исследованиях участвовали маленькие группы добровольцев.

В ходе новой научной работы ученые проанализировали влияние однократной высокой дозы витамина D на людей с коронавирусом, участвовали 240 пациентов в возрасте около 56 лет. У всех были тяжелые симптомы COVID-19, люди находились в больнице, при этом им не нужна была искусственная вентиляция легких. Половине добровольцев дали один раз в начале лечения высокую дозу витамина D (200 тыс. МЕ), другой половине – плацебо.

В результате витамин D не оказал серьезного влияния на течение коронавируса. Смертность в первой группе была на уровне 7,6%, во второй – 5,1%. В отделение интенсивной терапии попали 16% участников исследования из первой группы и 21,2% из второй. В первой группе ИВЛ в результате терапии понадобилась 7,6% пациентов, во второй – 14,4%.

Эти расхождения в двух группах ученые назвали статистически незначимыми. При этом они отметили, что и никакого вреда витамин D тоже не причинил. Был выявлен один побочный эффект – рвота. Он возник у одного пациента.

– Полученные данные не подтверждают использование высокой дозы витамина D3 для лечения COVID-19 умеренной и тяжелой степени, — отметили авторы работы.

Их исследование пока самое большое, однако они признали, что все равно участвовало недостаточное количество людей, чтобы результаты можно было назвать достоверными.

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