Премьер-министры Беларуси и России обсудили соглашение о нефтепродуктах и борьбу с COVID-19

Премьмер-министры Беларуси и России обсудили соглашение о нефтепродуктах и борьбу с коронавирусом. Фото: pixabay

Главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 20 февраля пообщались по телефону и обсудили выполнение соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Премьер-министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в разных областях.

«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве. Кроме того, Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции», – сказано в сообщении.

Также обсуждался график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Напомним, что Беларусь и Россия 19 февраля подписали межправительственное соглашение об организации перевалки 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021-2023 годах.

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