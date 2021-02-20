Автомобиль загорелся на МКАД – его потушили спасатели

Машина горела на МКАД 20 февраля. Фото: ГАИ

Автомобиль «Ситроен» загорелся 20 февраля на МКАД, потушить пожар помогли спасатели. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

– По предварительной информации, водитель автомобиля «Ситроен» вместе с годовалым ребенком двигалась по МКАД со стороны ул.Громова в направлении ул.Шаранговича. В какой-то момент на панели приборов загорелась ошибка, которая предупреждала о перегреве двигателя, после чего появилась световая сигнализация «STOP». Женщина остановилась и с ребенком вышла из салона автомобиля, – рассказали подробности в ГАИ.

Участница инцидента рассказала, что она услышала в этот момент хлопок, из-под капота вспыхнуло пламя. Женщина сразу же вызвала сотрудников МЧС.

– Прибывшие на место происшествия работники МЧС ликвидировали возгорание. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на месте инцидента, вызвали эвакуатор, а также обогрели маму с ребенком в салоне служебного автомобиля до приезда родственников, – добавили в ГАИ.

В настоящее время движение на этом участке кольцевой уже восстановлено.

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