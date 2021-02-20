Исследователи предупредили о риске пандемии со смертностью 75%

Вирус Непах может вызвать более серьезную пандемию, чем COVID-19. Фото: pixabay

Человечество может ждать новая пандемия, ее способен вызвать вирус Нипах, пишет The Sun.

Летальность при этой пандемии может достигать 75 %.

В частности, доктор Ребекка Датч, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, утверждает, что вирус Нипах может «абсолютно точно» стать причиной новой пандемии. Уровень смертности от этого вируса составляет от 45% до 75%, и это выше, чем при коронавирусе.

Эксперт добавила, что Нипах может мутировать и стать более заразным для людей.

Тем временем доктор Мелани Севилл предупредила, что мир должен готовиться к «очень большой» пандемии, последствия которой будут гораздо хуже нынешней.

Писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль тоже высказал мнение о том, что люди столкнутся с новой пандемией.

– Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты, – предположил он.

Вирус Нипах вызывает такие симптомы, как сильный отек мозга, судороги и рвота. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что он может протекать бессимптомно, а также способен привести к серьезным респираторным проблемам и энцефалиту.

Нипах включили в список ВОЗ как один из наиболее опасных для людей вирусов. Он может передаваться человеку от животных (таких как летучие мыши или свиньи) или через зараженную пищу, может передаваться напрямую от человека человеку. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции пока нет.

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