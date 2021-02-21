В Минске туманно, ГАИ напоминает, как обезопасить себя на дороге в таких условиях

Если попали в полосу тумана – нужно максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до той машины, которая едет впереди. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Госавтоинспекции советуют быть предельно внимательными не только водителям, но и пешеходам и напоминает об основных правилах. Если вы едете в условиях недостаточно видимости, включите ближний свет фар или дневные ходовые огни. Если попали в полосу тумана – нужно максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до той машины, которая едет впереди.

Пришлось остановиться - припаркуйте автомобиль как можно дальше от проезжей части, обязательно включите «аварийку», стояночные огни. Если выходите из машины -лучше надеть жилет повышенной видимости.

Пешеходам в ГАИ рекомендуют особенно осторожно переходить дорогу, заранее убедившись, что автомобили остановились. В темноте обозначьте себя фликерами.

Напомним, на воскресенье, 21 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана, который накроет почти всю страну.