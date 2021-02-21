«Стоял в окне на втором этаже». На пожаре в Борисове спасли мужчину

Ни хозяйка квартиры, ни ее соседи не пострадали. Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в квартире на улице Стахановской в Борисове поступило спасателям в 01.26 воскресенья, 21 февраля, рассказали в МЧС.

Спасатели, прибывшие на место, увидели открытое горение из окон квартиры на втором этаже. Хозяйка этой квартиры успела выбежать на улицу еще до того, как прибыли подразделения МЧС. Женщина не пострадала. А вот мужчина из соседней квартиры сам выбраться не смог. Он стоял в окне на втором этаже, рассказал начальник ПАСП №13 Борисовского горрайотдела по ЧС Алексей Анищенко.

Выйти сам мужчина не мог, потому что было сильное задымление. Спасатели развернули трехколенную лестницу, Алексей Анищенко поднялся по ней за мужчиной. Спасенного передали бригаде медиков. Он не пострадал.

Пожар ликвидировали. Предположительная причина – непотушенная сигарета. Огонь повредил квартиру и кровлю на площади 20 кв.м.