Водитель с годовалым ребенком успела выйти из машины. На МКАД из-за перегрева двигателя загорелся автомобиль

Работники МЧС потушили огонь, пострадавших, к счастью, не было. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель «Ситроена» с годовалым ребенком ехала по МКАД со стороны улицы Громова, сообщили в минской ГАИ. В какой-то момент на приборной панели появился сигнал об ошибке, связанной с перегревом двигателя. Потом появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановила машину и вышла с ребенком на улицу.

Почти сразу после раздался хлопок, а из-под капота вспыхнуло пламя. Женщина сразу вызвала спасателей. Работники МЧС потушили огонь, пострадавших, к счастью, не было.

Приезда родственников мама с ребенком ждали в машине ГАИ. Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе.

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