Зима закончилась? В понедельник, 22 февраля – до 7 градусов тепла

Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов Фото: Сергей ГАПОН

В целом по стране осадков не ожидается, рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Небольшие осадки, в основном дождь, выпадут только в Витебской и Могилевской областях.

Местами будет туман и слабый гололед с гололедицей. Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов.

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