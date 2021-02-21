Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 февраля 2021 года: 1322 новых случая за сутки, 9 человек умерли

Всего с начала пандемии в Беларуси 278 тыс. 312 человек заразились коронавирусом Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Всего с начала пандемии в Беларуси 278 тыс. 312 человек заразились коронавирусом, сообщили в телеграм-канале Минздрава. Прирост за сутки – 1322 пациента. Домой выписали 1 638 человек. К сожалению, 9 человек скончались.

За все время с начала распространения коронавируса в Беларуси выздоровели 268 тыс. 530 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19. За это время умерли 1 тыс. 912 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки выполнено 18 тыс. 376 тестов. Всего в стране провели 4 млн. 790 тыс. 333 теста.

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