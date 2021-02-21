Сын приехал к отцу в гости и увидел, что дом горит. В Поставском районе при пожаре погиб 70-летний мужчина

Хозяин дома погиб. Мужчину обнаружил сын. Фото: Витебского городского управления МЧС
О том, что в деревне Муляры Поставского района горит дом, спасателям сообщили утром 20 февраля. Позже выяснилось, что сын хозяина дома приехал к нему в гости и увидел дым в помещении. В доме находился его 70-летний отец, признаков жизни он не подавал. Еще до приезда спасателей сын погибшего потушил огонь. Стены в доме закопчены, поврежден пол возле печи. Предположительная причина пожара связана с печным отоплением.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Стоял в окне на втором этаже». На пожаре в Борисове спасли мужчину
Мужчина не мог выйти сам, потому что квартира была сильно задымлена (Читать далее)
Водитель с годовалым ребенком успела выйти из машины. На МКАД из-за перегрева двигателя загорелся автомобиль
Почти сразу после того, как мама с ребенком покинули салон, раздался хлопок (Читать далее)