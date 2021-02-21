В одной из минских больниц можно сдать тест на антиген коронавируса

Для теста берут мазок из носа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антиген – это белок, который входит в состав вируса и распознается иммунной системой человека. Этот способ диагностики привлекателен тем, что результат можно узнать уже через 30-60 минут. К примеру, результатов ПЦР-теста обычно приходится ждать несколько дней

Сдать тест на антиген можно в 11-й городской клинической больнице, сообщает агентство «Минск-новости».

Для теста берут мазок из носоглотки. Врачи подчеркивают, что этот анализ позволяет обнаружить коронавирус даже на ранней стадии.

Чтобы сделать анализ, нужно предварительно записаться и подготовиться: за пять часов до теста не закапывать в нос лекарства, за два часа – не пить и не есть и за час – не курить.

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