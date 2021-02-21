Светлана Тихановская: «Я должна признать, что мы потеряли улицы»

Светлана Тихановская рассказала, что оппозиция пробует связать между собой разные объединения – на уровне врачей, учителей, бывших силовиков, которые выступают против действующей власти. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Текст был опубликован на сайте швейцарской ежедневной газеты Le Temps 19 февраля. В интервью Тихановская заявила, что оппозиция «потеряла улицы».

- Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, - заявила Тихановская. В некоторых вариантах перевода этого интервью фраза заканчивается так: «так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли».

При этом она подчеркнула, что сейчас идет построение структур для борьбы в ближайшем будущем. Тихановская рассказала, что оппозиция пробует связать между собой разные объединения – на уровне врачей, учителей, бывших силовиков, которые выступают против действующей власти.

- Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной.

Светлана Тихановская надеется, что во время своего визита в Швейцарию встретится с председателем Федерального совета Андреасом Эби и с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней Тихановская планирует обсудить перспективы «международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы».

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка позже объяснил на своей странице в Facebook, что некоторые слова из интервью были переведены неверно.

- Некаторыя беларускія СМІ спаслаліся на інтэрв'ю Le Temps, дзе Святлана Ціханоўская нібыта сказала, что «мы прайгралі». Але, калі паглядзець у французскі арыгінал, то там зусім іншае. Адказваючы на пытанне журналіста «Дзе сёння адбываецца рэвалюцыя?», Святлана адказвае:

Nous avons perdu la rue (мы страцілі вуліцу), бо супраць нас гвалт, зброя...

...pour le moment il semble que nous ayons perdu - «таму на дадзены момант выглядае, што быццам бы (ayons - форма дзеяслова для імавернасьці) мы страцілі (вуліцу)». У канцы сказа проста паўтор пачатку, але без слова вуліца, каб было карацей. А не «мы прайгралі».