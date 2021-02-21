В Витебске девушка три раза пнула милицейский бус, ее могут посадить на шесть лет

22 февраля девушке вынесут приговор за три пинка, которые она нанесла милицейскому автобусу. Это может быть шесть лет лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске суд рассматривает дело 22-летней медсестры, которая три раза пнула милицейский микроавтобус. Девушку могут лишить свободы на шесть лет. Подробности рассказывает newsbel.by.

Инцидент произошел 4 октября 2020 года. 22-летняя Юлия Кашеверова нанесла три удара по милицейскому микроавтобусу. Это случилось во время задержаний протестующих. Девушка объяснила, что увидела около микроавтобуса человека ,лежащего на земле лицом вниз. Несколько раз девушка пыталась подойти к нему, но не смогла, так как силовики применили газ. Когда микроавтобус начал отъезжать, девушка увидела, что человека на прежнем месте уже нет и на эмоциях три раза ударила по микроавтобусу.

На двери микроавтобуса остались вмятины, причем свидетели-силовики не уверены, что повреждения образовались от ударов, которые нанесла 22-летняя медсестра и предполагают, что вмятины могли остаться от того, что о дверь микроавтобуса ударился парень, который при задержании пытался убежать.

Тем не менее прокурор Владимир Лобацкий запросил для Юлии Кашеверовой наказание – шесть лет лишения свободы. Суд вынесет свое решение 22 февраля.

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