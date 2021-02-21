Видеофакт. Вот что делают со снегом, который самосвалы едва успевают вывозить из Минска

Вот так дробят снег, свезенный с улиц Минска. Потом его будут плавить теплой водой. Фото: Минск-Новости.

Зима-2021 выдалась снежной, коммунальные службы даже просили минчан помочь с уборкой города и обещали каждого волонтера снабдить лопатой. Снег с улиц столицы вывозят вереницы самосвалов. Куда его везут и что с ним делают, рассказывает агентство Минск-Новости.

Снег везут на единственную в столице снегоплавильную станцию, расположенную в районе Чижовки. Функционирует она круглосуточно и за сутки может утилизировать около пяти тысяч кубометров снега. Для наглядности – это 333 МАЗа. Но, как рассказали на станции, в некоторые дни приходится принимать 350-400 грузовиков со снегом.

Самосвалы сгружают снег в сепараторы-дробилки, оттуда он попадает в приемную камеру и плавится под воздействием теплых сточных вод. Расплавленный снег утекает вместе с водой, а на дне камеры остаются песок, камни, крупный мусор – все это попадает в грузовики вместе со снегом.

С начала зимнего сезона по 10 февраля на минской снегоплавильной станции утилизировали 53 000 кубометров снега. А за весь прошлый сезон – 150 кубометров.

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