«Даша, зайка, держись!». Девушка в Гродно спрыгнула с 18 этажа, милиционер поймал ее за ноги на 17-м

В Гродно девушка спрыгнула с 18 этажа, но сотрудник милиции поймал ее за ноги. Фото: кадр из видео МВД.

В Гродно сотрудники ОМОН спасли девушку-подростка, которая пыталась покончить с собой, спрыгнув с 18 этажа. Милиционер на 17 этаже поймал ее за ноги, когда девушка отпустила руки и начала падать вниз.

Это произошло около 23 часов 20 февраля, сообщает пресс-служба МВД. На восемнадцатом этаже дома по улице Кремко на парапете прохожие заметили девушку. Вот что рассказала очевидица Дарья Кондратюк, которая вызвала милицию:

- Увидела что девушка одной ногой стоит за парапетом, как только она меня увидела перекинула вторую ногу. Я стала звонить в милицию. Но не могла говорить прямо, если бы девушка поняла, что я звоню в милицию, она могла бы спрыгнуть. Поэтому я просто стала кричать, чтобы было слышно диспетчеру – зачем ты хочешь прыгнуть с 18 этажа! Нужно было назвать адрес, и я стала кричать: «Посмотри, как красиво на Кремко, 25!».

Когда приехали сотрудники милиции, один из них пошел на 17-й этаж, двое поднялись на 18-й, где была девушка, и попытались с ней поговорить.

-Девушка на диалог не шла, говорила, что хочет спрыгнуть. Пришла ее мама, она говорила: «Мама, прости!», и отпустила руки, - рассказал один из сотрудников милиции, который принимал участие в спасении девушки.

Когда девушка отпустила руки, милиционер, который был на балконе 17-го этажа, успел схватить ее за ноги и втащить на балкон.

17-летняя девушка не пострадала, ее передали медикам. О причине, по которой она хотела покончить с собой, не сообщается. Правоохранительные органы проводят проверку.