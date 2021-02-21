Ученые рассказали, когда больные COVID-19 наиболее заразны

После 11-го дня с начала болезни человек с ковидодм уже может быть не заразен, рассказали медики. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Медики рассказали, когда человек, инфицированный COVID-19, наиболее заразен, а когда контакта с ним можно уже не опасаться.

Коронавирус наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом «Коллекция микроорганизмов» российского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олега Пьянкова.

"Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения», - цитирует агентство специалиста.

Если у человека, заболевшего COVID-19, не подтверждается рост генетического материала вируса, есть большая вероятность, что он уже не опасен для окружающих, отметил Олег Пьянков.

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