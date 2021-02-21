В Беларуси стало меньше больных инфекциями, которые передаются половым путем

Инфекциями, которые передаются половым путем,белорусы стали болеть реже. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси сократилось число заболевших инфекциями, передающимися половым путем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии Минздрава Анну Музыченко.

Среди причин, вызвавших снижение количества заболевших, Музыченко называет повышение качества диагностики, работу кабинетов анонимного обследования, серологическое обследование групп риска, доноров, беременных, пациентов стационаров, и внедрение международных принципов первичной профилактики ИППП.

60-70 процентов заболевших инфекциями, передающимися половым путем, составляют люди от 15до 29 лет. Анна Музыченко напомнила, что от этих заболеваний человек не может излечиться самопроизвольно, а также, что подтвердить или опровергнуть наличие таких инфекций можно только лабораторным путем.