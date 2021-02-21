В Гродно ищут «Доктора», который рассылает неприличные фото

Неизвестный прислал женщине из Гродно порнографические материалы, она пожаловалась в милицию. Фото: УВД Гродно.

Жительница Гродно пожаловалась в милицию на то, что незнакомец прислал ей непристойные материалы. Как рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя женщина работает в одном из магазинов областного центра. Ей пришло сообщение в мессенджере.

-Открыв мессенджер, женщина была слегка шокирована. Неизвестный ей человек под ником «Doctor» прислал материалы порнографического характера, - рассказали в УВД.

Женщина обратилась в милицию. Теперь «Доктора» ищут, возбуждено уголовное дело за распространение порнографических материалов. В то же время разыскивают и злоумышленников, которые взломали страницу 19-летней студентки и скопировали ее интимные фото, которые девушка отправила своему молодому человеку. Завладев фото, злоумышленники стали требовать у девушки 4 500 российских рублей, угрожая обнародовать фото, если она не заплатит.