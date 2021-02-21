Стало известно, какое место заняла Беларусь среди стран, экспортирующих помидоры

Стало известно, какое место заняла Беларусь по экспорту помидоров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мировом рейтинге стран, экспортирующих помидоры, Беларусь заняла 15-е место. Об этом сообщает телеканал СТВ со ссылкой на World's Top Exports.

На помидорах, поставляемых за рубеж, в 2019 году Беларусь заработала 52 миллиона долларов. В мировом экспорте томатов белорусские поставки этого продукта составили 0,6 процента.

Помидорный лидер же, как показывает статистика – Мексика. Эта страна заработала на экспорте томатов 2 миллиарда долларов. Примерно столько же – Нидерланды и Испания. За пять лет быстрее всего наращивали экспорт помидоров Азербайджан, Марокко, Китай, Португалия.

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