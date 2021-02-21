Врач рассказала, что может случиться с человеком через полгода после перенесенного COVID-19

Коронавирус может иметь очень серьезные отдаленные последствия для переболевших. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Врач Центра гигиеныи эпидемиологии Первомайского района Минска Александра Жуковская рассказала агентству Минск-Новости, какие симптомы могут беспокоить человека через полгода после перенесенного ковида.

Отдаленные эффекты COVID-19 изучали китайские медики. Они установили, что у двух третей пациентов , преимущественно людей среднего возраста, перенесших болезнь в легкой или средней форме, через полгода после выздоровления часто наблюдаются боли в мышцах, усталость, психические расстройства, тревожность, депрессия. Японская клиника, где анализируют базы данных людей, страдающих от последствий ковида, сформировала свой рейтинг отдаленных его эффектов. Самым частым называлась слабость, далее – подавленность и депрессивные состояния, туман в голове, неспособность формулировать мысли, головная боль, боли во всем теле, трудности при дыхании, ощущение сердцебиения, бессонница, отсутствие аппетита. У каждого второго переболевшего выпадали волосы, у каждого третьего надолго пропадало обоняние, у каждого четвертого – вкусовые ощущения.

Кроме выпадения волос, ковид приносит и другие косметические проблемы. У некоторых возникают дерматологические проблемы – сухость и шелушение кожи, высыпания.

-В конце прошлого года ВОЗ внесла изменения в международную классификацию болезней. В числе прочих в ней появился новый код U09.9 — состояние после COVID-19, - отметила Александра Жуковская.

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