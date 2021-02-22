Министр культуры рассказал, когда в Купаловском состоится премьера обновленной «Паўлiнкi»

Стало известно, когда в Купаловском состоится премьера обновленной «Паўлiнкi». Фото: БелТА

Министр культуры Анатолий Маркевич рассказал, когда в Купаловском театре состоится премьера обновленной «Паўлiнкi». Об этом сообщает БелТА.

- Билеты начнут продавать уже с 23 февраля. А показы спектакля состоятся 3, 5, 6 и 7 марта. Я уверен в том, что нам удастся сделать хороший подарок нашим любимым женщинам, - отметил глава Минкульта.

Он добавил, что в обновленном спектакле играют не только актеры Купаловского, но и студенты БГАИ и БГУКИ. Им, по словам Маркевича, удалось хорошо влиться в коллектив.

- В конце ноября 2020 года во время встречи с актерами, которые являются основой театра, нам удалось прийти к пониманию, что нельзя стоять на месте, а нужно двигаться вперед и продолжать доказывать, что Купаловский театр живет полноценной жизнью. И буквально в течение месяца наша сплоченная труппа смогла продемонстрировать невероятное мастерство, - заявил Маркевич.

Министр культуры рассказал, что на кастинг по формированию новой труппы театра пришло очень много желающих, среди которых были молодые и талантливые люди, сумевшие показать свое мастерство.

- Купаловский театр обновился. Он был узнаваем всегда, и, поверьте, что эту высокую планку мы не опустим, - подытожил Маркевич.

Напомним, что в ноябре 2020 года года в Купаловском театре проходил набор в новую труппу.

В пятницу, 19 февраля, Александр Лукашенко посетил Купаловский театр, где ему удалось посмотреть обновленный спектакль «Паўлiнка», а позже пообщаться с артистами.

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