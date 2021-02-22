«В списках должников – даже те, кто недоплатил 1-2 рубля». Министр ЖКХ похвалил белорусов за высокую платежную дисциплину

Белорусы очень дисциплинированно платят за жилье и коммуналку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель похвалил белорусов за высокую платежную дисциплину.

«Серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем», - цитирует министра БЕЛТА.

Андрей Хмель привел данные, по которым из 4 млн 200 лицевых счетов (столько их всего в стране) задолженность на 1 января 2021 года была более чем у 400 тыс. Не все люди из этого списка- злостные неплательщики, отметил министр. В список включены даже те, кто ошибочно недоплатил один-два рубля, а у большинства должников задолженность не более 3 месяцев. Таких среди неплательщиков 70 процентов.

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