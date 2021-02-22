Отдала деньги, не посмотрев жилье даже на фото. В Речице мошенники обманули девушку, которая хотела снять квартиру

Девушка хотела снять жилье и отдала мошенникам деньги, не взглянув даже на фото квартиры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Жительница Речицы потеряла деньги, доверившись мошенникам, когда хотела снять жилье. Историю рассказывает газета «Дняпровец» со ссылкой на заместителя начальника Речицкого РОВД Александра Семкова.

23-летняя девушка увидела объявление о сдаче однокомнатной квартиры в малосемейке в Вайбере. Она откликнулась на объявление. Переписка шля с якобы сестрой владелицы жилья. Удивительно, что девушка не только не посмотрела предполагаемую съемную квартиру, но не видела даже фото жилья. Тем не менее она перевела на карту, реквизиты которой ей выслали мошенники, сначала 70 рублей, а позже еще 100. Оказалось, что человек, с которым она переписывалась, не имел никакого отношения к квартире, которую предлагал снять.

Кстати, номер телефона человека, с которым переписывалась девушка, был зарегистрирован в Литве, но это ее почему-то не насторожило.

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