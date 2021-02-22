Латушко рассказал, что готовится четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси. Фото: телеграм-канал Павла Латушко

Глава народного антикризисного управления, член президиума Коородинационного совета Павел Латушко рассказал, что готовится четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси. Его обсудят уже в понедельник, 22 февраля, в Брюсселе. Информация была опубликована в телеграм-канале Латушко.

- Уже готовится четвертый пакет санкций Европейского союза против Беларуси, который будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел 22 февраля. Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, но можно предположить, что ЕС расширит санкционные списки чиновников, судей, а также силовиков. Евросоюз, действуя крайне осторожно, что касается санкций, серьезно подошел к проработке комплексного юрподхода, - сообщил Латушко.

И добавил, что ряд стран Европейского союза не ограничатся только лишь санкциями.

- Уже в процессе создания международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа. В частности, уже формируется фактологическая доказательная база, - заявил Латушко.

Напомним, что Евросоюз в 2020 году ввел против Беларуси три пакета санкций. Первый пакет был принят 2 октября против сразу 40 официальных лиц, но без Александра Лукашенко.

Второй – 6 ноября. В санкционный список попали Александр Лукашенко, его старший сын Виктор и еще 13 чиновников.

Третий пакет санкций ЕС был принят 17 декабря. В нем оказались 29 человек и 7 предприятий.

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