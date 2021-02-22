Подготовлен проект указа, который разрешает продажу пустующих домов в сельской местности за 29 рублей. Фото: БелТА

Подготовлен проект указа, который разрешает продажу пустующих домов в сельской местности за одну базовую величину – 29 рублей. Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал глава Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич.

Данная законодательная инициатива направлена на усовершенствование порядка и вовлечения в оборот ветхих и пустующих домов.

- Нами был подготовлен соответствующий проект указа. Он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем предоставляются некоторые полномочия местным властям и главное – упрощенный порядок. В некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать ветхие и пустующие объекты всего за одну базовую величину – 29 рублей, - отметил Матусевич.

Он добавил, что нужно будет учитывать интересы прежних собственников, которые уже не пользуются или не хотят пользоваться как имуществом, так и земельным участком.

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