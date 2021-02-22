Бердвотчер сфотографировал хищную птицу и раскрыл секрет, куда из Беларуси улетают зимовать орланы-белохвосты

Окольцованную птицу из Беларуси заметили в Венгрии - вот куда улетел зимовать орлан-белохвост! Фото: Венгерский центр кольцевания птиц.

В Березинском заповеднике рассказали, где был замечен рожденный там орлан-белохвост. Оказалось, птица улетела на зимовку в Венгрию, в регион Северной Великой равнины. Там ее сфотографировал бердвотчер Тар Янос.

О том, что это белорусская птица, свидетельствуют кольца у нее на лапах. Орлан-белохвост был окольцован еще в гнезде в середине июня 2018 года. Птенцу надели на одну лапу черное кольцо с номером М518, а на вторую сине-оранжевое с номером Н518. Кстати, гнездо, где был найден и окольцован птенец, стало первым официально подтвержденным факто гнездования орлана-белохвоста в Березинском заповеднике.

Теперь орнитологи Березинского заповедника знают, что хищник улетел зимовать за 917 километров от дома. Кстати, у орланов зимой кочуют только молодые птицы, взрослые не улетают далеко от своего гнездового участка.

Орлан, которого заметили в Венгрии, уже почти взрослый. Сотрудники Березинского заповедника ожидают, что весной он вернется и, возможно, уже найдет себе пару и начнет размножаться.