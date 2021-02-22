Министр ЖКХ рассказал, что в 2021 году удалось вывезти в 20 раз больше снега, чем в 2020-ом Фото: Инна КОРСАК

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что в этом году удалось вывезти в 20 раз больше снега, чем в 2020-ом.

- Да, если объективно говорить, то действительно были проблемы. Невозможно было одномоментно устранить последствия сильных снегопадов. К примеру, в Минске с начала зимы уже было вывезено более 400 тысяч кубометров снега. Если сравнить с 2020 годом, то там было вывезено около 20 тысяч кубометров снега. Получается, что в этом году в двадцать раз больше. Мне кажется, что нам всем-таки удалось справиться со своей задачей. Там, где еще имеются проблемы, работы продолжаются и будут продолжаться дальше, - сообщил Хмель.

Он также добавил, что никаких проблем со снегоуборочной техникой нет. Всего в Беларуси начитывается около четырех тысяч единиц. Во время сильных снегопадов было задействовано фактически 100% имеющейся спецтехники.

- Мы работали в две, а то и в три смены. На уборку выходило 9 тысяч сотрудников коммунальных служб, - подытожил глава ЖКХ.

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