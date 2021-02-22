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В Калинковичах мужчина остался жив потому, что загорелся дом соседа

Милиционеры пришли, чтобы опросить мужчину как свидетеля, но им пришлось спасать его
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Пока спасатели тушили пожар, милиционеры спасли мужчину из соседнего дома - он почти задохнулся в дыму.

Пока спасатели тушили пожар, милиционеры спасли мужчину из соседнего дома - он почти задохнулся в дыму.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Чудом избежал смерти житель Калинковичей. Это произошло 18 февраля, сообщает ОИОС УВД Гомельского облисполкома. Мужчина остался жив потому, что загорелся дом соседа.

Возгорание случилось в одном из домов по улице Озерина. Пока пожарные тушили дом, сотрудники милиции обходили соседние дома и опрашивали людей, не заметили ли те, из-за чего случился пожар. В соседнем доме дверь была незаперта. Когда милиционеры ее открыли, услышали запах дыма. Открыв дверь в комнату, увидели, что она вся задымлена. Хозяин дома лежал на кровати в спальне, мужчина уже задыхался.

-Мужчину тут же вынесли на свежий воздух, положили на покрывало. Вызвали скорую, - рассказали в УВД.

Спасатели обследовали дом, но больше никого в нем не нашли. Врачи на месте оказали спасенному пенсионеру неотложную помощь и отвезли его в больницу. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

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