Тихановская высказалась о санкциях ЕС против белорусских властей. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская высказалась о санкциях Европейского союза против белорусских властей. Она назвала их насмешкой и добавила, что режим Лукашенко смеется. Ее слова приводит агентство ТАСС со ссылкой на издание The Sunday Times.

По мнению Светланы Тихановской, тех шагов, которые были предприняты Брюсселем против официального Минска, недостаточно.

- Всего под санкциями находится 90 человек. Это насмешка, и режим Александра Лукашенко смеется, - сообщила Тихановская.

Она также добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкций против представителей власти, которые были замечены в нарушении прав человека, а также судей, выносящих приговоры по политмотивированным делам.

- Да, очень важен был тот факт, что международное сообщество не стало признавать Александра Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему дальше не стали, - заявил Тихановская.

Светлана Тихановская призвала страны Запада оказывать дополнительную поддержку правозащитникам, участникам забастовок и оппозиционным СМИ.

Напомним, что глава НАУ, член президиума Координационного совета Павел Латушко анонсировал, что уже 22 февраля в Брюсселе обсудят четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси.

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