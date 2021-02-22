В Минске на Дзержинского водитель «Форд» врезался в осветительную мачту. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на проспекте Дзержинского водитель «Форд» врезался в осветительную мачту. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Миногорисполкома.

- Инцидент произошел в 01.00 ночи 22 февраля. За рулем автомобиля «Форд» находился 33-летний водитель. Он ехал по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехали за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося, водитель с травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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