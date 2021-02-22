В Беларуси нашли 95-летнюю лампочку, и она еще светит! Вот где можно посмотреть

Эта лампочка с 1926 года более40 лет подсвечивала номерной знак частного дома. И сейчас еще работает! Фото: БрестСити.

Действующую электрическую лампочку, которой как минимум 95 лет, нашли в Беларуси. Житель Бреста обнаружил ее в своем доме и передал в музей «Брестэнерго», сообщает телеканал СТВ. Там ее иногда включают, но стараются сберечь «запас прочности».

Ранее об истории этой лампочки-долгожительницы рассказывал БрестСити. Брестчанин нашел лампочку фирмы «Филипс» с темной стеклянной колбой, толстой нитью накаливания и латунным цоколем дома, среди хлама. Попробовал вкрутить ее в торшер, и лампа загорелась тусклым красноватым светом. Мужчина узнал историю лампы – оказалось, в 1926 году дедушка его жены вкрутил эту лампу, чтобы подсвечивать номер своего дома. Лампа служила до 1968 года, пока дом не снесли. Перед сносом хозяева выкрутили лампу и забрали с собой.

Среднестатистическая современная лампа накаливания рассчитана на 1000-2000 часов работы. В режиме брестской лампы-долгожительницы она проработала бы от силы год, подсчитали в БрестСити.