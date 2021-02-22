«Город без хлеба не остался, зачем что-то еще объяснять?». На Гомельхлебпроме прокомментировали отсутствие муки

На Гомельхлебпроме прокомментировали отсутствие муки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне онлайн-медиа распространили скан письма компании «Гомельхлебпром», в котором говорилось, что «в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области». Письмо адресовалось начальнику управления торговли и услуг горисполкома, которого просили «проинформировать торговые объекты о срыве поставок».

«КП» дозвонилась в Аппарат управления «Гомельхлебпрома» утром 22 февраля.

- Уже никаких проблем нету, все восстановлено, - ответили в администрации. - Сегодня еще не в полном объеме, а завтра уже все будет в полном объеме. С чем были связаны проблемы? Если вы видели это письмо, то в нем указано.

Конкретно на вопрос о том, почему возникла нехватка муки, на предприятии отвечать не стали:

- Так получилось. Главное, что город без хлеба не остался. Зачем еще что-то объяснять? И наш вопрос уже решен.

В воскресенье на прилавках гомельских магазинов была хлебобулочная продукция, в том числе гомельского завода - произведенная накануне.