Лондон намерен призвать Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в Беларуси. Фото: ТАСС

Лондон намерен призвать Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в Беларуси. Глава МИД Великобритании Рааб выступит 22 февраля, в понедельник, на открытии 46-ой сессии Совета в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Доминик Рааб назвал выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа 2020 года, сфальсифицированными и заявил, что вместе с «жестоким подавлением Лукашенко тех, кто выступал и призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека».

- Совет ООН по правам человека должен продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в числе которых обвинения в пытках, а также в бесчеловечном или унижающем достоинство обращении. Великобритания и дальше продолжит поддерживать инициативы по сохранению темы Беларуси на повестке дня столько, сколько это будет необходимо. До тех пор, пока народ Беларуси не сможет пользоваться своими основными свободами и демократическими правами, - заявил Рааб.

Он также пообещал поднять вопросы по соблюдению прав в России и КНР.

Очередная сессия Совета ООН по правам человека начнется 22 февраля, в понедельник. Она будет проходить до 23 марта.

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