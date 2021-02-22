Лукашенко и Путин проведут встречу 22 февраля на высоте 1389 метров над уровнем моря

Лукашенко и Путин проведут встречу 22 февраля на высоте 1389 над уровнем моря. Фото: "Пул Первого"
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в понедельник, 22 февраля, проведут встречу в Сочи на высоте 1389 метров над уровнем моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Переговоры запланированы на вторую половину дня. Ожидается, что они будут продолжительными.
В телеграм-канале также добавили, что возможно переговоры не ограничатся одной локацией.
- Судя по интерьеру, разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина будет неформальным, - написано в сообщении.
Переговоры президентов двух стран будут продолжительными. Фото: "Пул Первого"
На встрече Лукашенко и Путин обсудят двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по международной проблематике.
Напомним, что Александр Лукашенко сразу же после посещения Купаловского театра в пятницу, 19 февраля, улетел в Сочи.
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