В Лепеле одиннадцатилетний мальчик упал в трехметровый колодец

Мальчик упал в трехметровых колодец, ему помогли выбраться спасатели. Фото: МЧС.

Лепельские спасатели помогли 11-летнему школьнику, который упал в колодец. Это произошло 21 февраля. В 17.15 в МЧС позвонила женщина и рассказала, что ребенок упал в колодец, когда катался на пустыре около улицы Советской.

Женщина сказала диспетчеру, что мальчик чувствует себя неплохо, но жалуется, что у него болит нога. Спасатели выехали на место. Первым добралось подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №11 Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба МЧС.

– Место происшествия увидели еще издалека, в поле, на возвышенности толпились люди, – рассказал командир отделения Кирилл Скакун.

Спасатели подготовили лестницу-штурмовку. Мальчик вел себя спокойно, не плакал. Кирилл Скакун спустился по лестнице в колодец и помог ребенку выбраться.

Медики осмотрели ребенка, оказалось, что госпитализация ему не нужна.

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