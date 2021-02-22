«Захотелось покататься»: в Лунинецком районе 18-летний парень угнал авто, попал на нем в ДТП. Машина сгорела дотла

В Лунинецком районе 18-летний парень угнал авто, попал на нем в ДТП. Машина сгорела дотла. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Лунинецком районе 18-летний парень угнал авто и попал на нем в аварию. В результате случившегося машина сгорела дотла. Об этом сообщили на сайте УВД Брестского облисполкома.

- В милицию поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Новоселки загорелся автомобиль. Спустя некоторое время к сотрудникам милиции обратился 29-летний мужчина, который заявил об угоне «Фольксвагена». Удалось установить, что два инцидента связаны между собой, - прокомментировали в ведомстве.

В УВД также добавили, что сотрудникам милиции удалось выяснить, что 18-летнему парню из деревни Дятловичи захотелось покататься на авто.

- Молодой человек нашел незапертый «Фольксваген», завел его и поехал. Но из-за погодных условий не справился с управлением. Машина съехала в кювет и загорелась, а парень убежал с места случившегося. Его задержали по месту жительства, - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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