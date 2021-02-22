Директор BelHard рассказал, что из Беларуси уехало около 15% IT-специалистов. Фото: probusiness.io

Директор BelHard Игорь Мамоненко рассказал, что из Беларуси уехало около 15% IT-специалистов. В их числе, по словам Мамоненко, были и очень сильные специалисты. Его слова приводит портал probusiness.io.

- Одним из вызовов 2020 года можно назвать нехватку качественных кадров: подготовительных, инициативных, профессиональных. Да, отток после президентских, которые состоялись в Беларуси 9 августа, был незначительным, но страна потеряла несколько перспективных компаний. Безусловно, очень жаль, что так происходит, но это не смертельно, - рассказал Мамоненко.

По словам директора BelHard в Парке высоких технологий работает около 70 тысяч сотрудников, а всего по стране – около 200 тысяч. По самым смелым оценкам уехало около 15% айтишников. Другое дело, что в их числе были очень сильные IT-специалисты, - прокомментировал Мамоненко.

Игорь Мамоненко выразил убеждение, что многие IT-специалисты еще вернутся в Беларусь после того, как пройдет сложный и напряженный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На собеседованиях обсуждают, куда перевезут сотрудников. И закладывают $1500 на оформление документов»: айтишники о переезде из Беларуси.

В ситуации с блокировками интернета, регулярными акциями протеста и жесткой реакцией на них со стороны властей ряд IT-компаний задумывается о полной и частичной релокации за рубеж. Разбирались в ситуации. (подробности)

Айтишникам подняли подоходный налог с 9% до 13%. Эксперт объясняет, кто от этого выиграет и не начнут ли они активнее уезжать из Беларуси.

В Министерстве по налогам и сборам считают, что речь идет о социальной справедливости, а не стремлении пополнить бюджет. (подробности)