«Вели под руки, потом несли». Как спасатели нашли мужчину, который ночью решил пойти через лес в Солигорск

Мужчина решил ночью пойти через лес в райцентр и заблудился. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Солигорском районе в лесу спасатели искали мужчину, который заблудился в лесу около деревни Летенец. Мужчина сам позвонил в МЧС и рассказал, что потерялся в лесном массиве. После этого звонка у мужчины отключился телефон. Это произошло ранним утром 21 февраля.

Оказалось, что в два часа ночи мужчина решил пойти из деревни Летенец в Солигорск. От деревни до райцентра около 18 километров. Спасателям он позвонил в 6.35, а нашли его в 7.09.

– Мы проехали по населенному пункту и нашли следы, предположительно ведущие к лесу, – рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №17 Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. – Мы направились вглубь леса. Было видно, что потерявшийся кружил, так как следы выводили вновь на дорогу. В лесу, отойдя от машины около 1,5 км, мы услышали крики.

Спасатели отозвались на крики и пошли на голос. Когда они нашли мужчину, ему было трудно идти самостоятельно. Около полукилометра его вели под руки, а потом еще около километра несли.

«Найденыша» посадили в машину, довезли до дороги, передали медикам. Мужчину госпитализировали – у него общее переохлаждение.

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