В Минске 17-летний подросток ради «хайпа» запрыгнули на милицейский автомобиль и разбил стекло. Фото: скриншот с видео МВД

В Минске 17-летний подросток ради «хайпа» запрыгнул на милицейский автомобиль и разбил стекло. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- В субботу, 20 февраля, в одном из ТЦ Минска сработала тревожная сигнализация – компания решила пронести товар мимо кассы. На место приехали сотрудники Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, у них в машине разбили лобовое стекло. Того, кто это совершил, удалось установить уже спустя несколько часов, - прокомментировали в ведомстве.

По информации МВД, 17-летний подросток накануне выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компанию увидела милицейский автомобиля, то решила сделать видеоролик. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, но поскользнулся и упал на стекло. Все это было снято на телефоне и чуть позже размещено в социальных сетях. Молодой человек скрывался в квартире своего знакомого, пока его не нашли сотрудники милиции, - добавили в МВД.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

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