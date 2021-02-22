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Ученые нашли, кто виноват в тяжелых осложнениях и смертности молодых людей от COVID-19

Оказалось, причина в генах
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Стало известно, почему молодые здоровые люди могут умереть от ковида или получить серьезные осложнения.

Стало известно, почему молодые здоровые люди могут умереть от ковида или получить серьезные осложнения.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ученые выяснили, почему молодые люди с крепким здоровьем получают тяжелые осложнения после ковида и умирают от этой инфекции. Оказалось, виновата генетическая предрасположенность, пишет Медицина и Наука со ссылкой на ученых из эдинбургского Института Рослина.

Исследователи проанализировали данные более 2 200 человек, инфицированных COVID-19. Они нашли пять ключевых генов, которые напрямую связаны с летальным исходом при заражении ковидом.

«Практически 5 генов из 20 000 исследованных будут иметь серьезные различия, и именно от них будет зависеть, как иммунная система отреагирует на внедрение в организм патогена. Скорее всего, именно генетическая предрасположенность некоторых молодых людей и является причиной развития тяжёлых состояний у молодых людей с коронавирусной инфекцией”, – пояснили исследователи.

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