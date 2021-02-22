«Махал руками и включал громко музыку на акции 9 августа»: мужчине из Молодечно дали два года «химии»

Мужчине из Молодечно дали два года «химии» за то, что он махал руками и включал громко музыку на акции 9 августа. Фото: "Вясна"

Мужчине из Молодечно дали два года «химии» за то, что он махал руками и включал громко музыку на акции 9 августа. Данная информация была опубликована на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

Приговор мужчине был вынесен в понедельник, 22 февраля, в суде Молодечненского района. Виктора Тавгеню судили по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Судья Инна Кохановская назначила ему два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Такое же наказание запросил и прокурор по время прений.

Виктора обвинили в том, что он вечером 9 августа 2020 года «махал руками, включал громко музыку, а также создавал искусственное освещение фонариком».

Тавгень во время своего допроса на первом заседании не признал своей вины, так как не считал, что подобными действиями нарушает общественный порядок. Замечаний со стороны милиции и граждан в тот день он не получал.

Во время судебного разбирательства, по словам адвоката, не было озвучено ни одного доказательства вины обвиняемого.

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