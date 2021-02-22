Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 февраля 2021 года: более 279 тысяч человек заразились COVID-19 за все время и 1921 пациент умер

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заболели коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве рассказали, как изменилась ситуация с коронавирусом в Беларуси на 22 февраля.

Так, согласно официальным данным, за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 144 пациентов. За все время эта цифра уже составляет 279 тысяч 456 человек.

При этом за последний день из больниц были выписаны еще 898 пациентов, с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 269 тысяч 428 пациентов, - прокомментировали в ведомстве.

Также обновились данные и по числу выполненных тестов - еще 9,077 тысячи за сутки и за все время - свыше 4,799 миллиона исследований.

К сожалению, обновились данные и по летальным исходам: еще 9 пациентов с выявленным коронавирусом умерли за сутки. За все время в Беларуси от коронавируса скончались уже 1 тысяча 921 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые рассказали, когда больные COVID-19 наиболее заразны.

Оказалось, что через 11 дней человек, у которого нетяжелая форма ковида, практически не опасен (подробности).

Тест на ковид не проверяют, иностранцев на границе высаживают: корреспондент «Комсомолки» проехал на поезде из Минска в Москву и обратно.

В российской столице справка об отсутствии коронавируса тоже никому не понадобилась, но полиция и охранники торговых центров просили надевать маску (подробности).