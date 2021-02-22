«Это ваш шлагбаум?». Преподаватель вуза унес шлагбаум с парковки, и вот что было дальше

Милиционер вышел проверить, все ли в порядке, и увидел парня со шлагбаумом на плече. Фото: кадр из видео МВД.

Милиционер Департамента охраны МВД, который охранял объект, услышал звук автосигнализации. Милиционер вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел молодого мужчину, который нес на плече шлагбаум.

Оказалось, 24-летний минчанин выломал шлагбаум на улице Сторожевской, на придомовой стоянке, и повредил им несколько автомобилей. Молодой человек был пьян. В этот день он выпивал с друзьями, и решил так покрасоваться перед ними, сообщает пресс-служба МВД.

Молодого человека доставили в РУВД. Оказалось, что он – преподаватель одного из вузов. Правовую оценку его действиям дадут следователи.

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