В Минске продолжается суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом БСМП Артемом Сорокиным

Свидетелями на суде против журналистки и врача выступают медики, которые оказывали медпомощь погибшему Роману Бондаренко. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как проходило первое судебное заседание в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Напомним, они сообщили о том, что поступивший в больницу после драки во дворе Перемен Роман Бондаренко был трезв - Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение врачебной тайны.

Суд по делу закрытый, в понедельник, 22 февраля, продолжилось рассмотрение дела, сообщил tut.by.

В понедельник на судебное заседание были вызваны свидетели. Первым свидетелем стал врач БСМП, который лечил умершего Романа Бондаренко. По словам медика, вызвать в суд намерены всех, кто оказывал погибшему минчанину медпомощь.

Допрос свидетеля, коллеги обвиняемого Артема Сорокина, длился около 40 минут. С него, как и с других участников судебного процесса взяли подписку о неразглашении.

- Что сказать? Самое страшное произошло намного раньше, чем «разглашение врачебной тайны». Рад, что увидел Артема. Он и Катерина держатся бодро, - сказал медик, когда вышел из зала суда.

После него в зал судебного заседания зашел еще один свидетель, так же медик из Больницы скорой медицинской помощи. К 12.00 дня закончился допрос трех свидетелей, в том числе лечащего врача Романа Бондаренко.

Второе судебное заседание идет с 10.30 часов в Доме правосудия на улице Семашко в Минске. Процесс ведет судья Светлана Бондаренко, гособвинение представляет Людмила Иваненко, Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич - Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

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