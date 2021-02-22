В Сочи начинается встреча Лукашенко и Путина

Переговоры Лукашенко и Путина пройдут в резиденции горнолыжного курорта, который принадлежит «Газпрому». Фото: Telegram-канал “Пул Первого”.

Сегодня, 22 февраля в Красной поляне (это курортный поселок вблизи Сочи) начинаются переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сообщается, что переговоры пройдут там же, где они проходили в феврале прошлого года – в комплексе горнолыжного курорта, который принадлежит «Газпрому». А именно - на закрытой территории пятизвездочного «Гранд Отеля». На территории - деревянные виллы, рестораны, спа и огромный открытый бассейн.

- Беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день. С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера, - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Какие темы обсудят на встрече? Официальные формулировки очень обтекаемые:

- Обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, - сообщает belta.by.

Известно также, что перед встречей с докладом президенту Беларуси выступит посол Беларуси в России Владимир Семашко – фотографию с ним разметил Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к пресс-службе Лукашенко.

В резиденцию с докладом уже прибыл посол Беларуси в России Владимир Семашко. Фото: Telegram-канал “Пул Первого”.

Напомним, Александр Лукашенко находится в Сочи уже четвертый день – президентский Boeing 767 прилетел туда еще днем в пятницу. Чем занимался президент все это время – не сообщается. Однако известно, что Лукашенко любит проводить время в Сочи и кататься там на лыжах. Например, ровно год назад «Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу. А еще год назад в Сочи Александр Лукашенко брал с собой младшего сына Николая - они играли в хоккей с Путиным. Кто сопровождает Александра Лукашенко в этот раз - пока неизвестно.

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