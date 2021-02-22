В NASA сообщили о летящем к Земле астероиде с роковым названием «2020 XU6» величиной с футбольное поле

В понедельник, 22 февраля, к Земле летят сразу несколько астероидов величиной от 23 до 213 метров в диаметре. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

О том, что к Земле приближается астероид размером свыше 213 метров в диаметре, сообщило НАСА на официальном сайте.

К нашей планете космическое тело размером с футбольное поле приблизится уже сегодня, 22 февраля. Ученые дали объекту название «2020 XU6».

К Земле астероид мчится на скорости около 30 тысяч километров в час, но по подсчетам специалистов должен пройти мимо. Астероид пролетит примерно в 4 миллионах километров от нашей планеты.

Также в НАСА сообщили о еще нескольких космических телах, которые в ближайшие сутки приблизятся к Земле. Это уже не такие большие объекты: 23-метровый и 40-метровый астероиды «2020 BV9» и «2021 CC5» пролетят также в миллионах километров от Земли.