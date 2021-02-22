Потеплеет до +12: синоптики предупредили об «оранжевом» уровне на 23 февраля и рассказали о погоде до 25 февраля

На 25 февраля в Беларуси дневной минус уже не прогнозируется - зима отступила! Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси на вторник, 23 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана, предупредили в Белгидромете.

Синоптики информируют, что ночью и утром вторника туман ожидается на большей части Брестчины и Гродненщины. Ночью при этом осадков не ожидается, а вот днем возможны в некоторых регионах мокрый снег и дождь.

Средняя температура в течение суток установится в пределах 0…-6 градусов. Но в восточных районах все еще будет сильный мороз до -7…-13 градусов. А днем в юго-западных областях может потеплеть до +1…+7 выше ноля.

В среду, 24 февраля, зима ненадолго возвратится: ночью и в утренние часы снег и мокрый снег прогнозируются по все территории Беларуси, а уже днем - осадки в виде снега, переходящего в дождь, уйдут на восток республики.

Ночные температуры установятся в пределах -5…+2 градусов, с наибольшим минусом в восточных регионах: -6…-9 и даже -14 мороза при прояснениях. А вот днем термометры покажут около -3 в восточных районах и до +8 градусов в юго-западных теплых регионах.

Еще теплее станет в четверг, 25 февраля. Этот день обещает быть облачным с прояснениями, но в отдельных северо-восточных регионах может пойти непродолжительный дождь. В ночные часы температура установится в пределах -4…+3 градусов, а днем от мороза не останется и следа: +3…+9 в среднем и даже +12 на юго-западе Беларуси. Однако 24 февраля местами прогнозируется порывистый ветер до 14 метров в секунду.

В последнюю неделю февраля ночью и утром прогнозируются гололедица и туманы, если вы водитель - пока не расслабляйтесь!

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