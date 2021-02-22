Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована на апрель - май 2021 года

Принять в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС могут уже в конце весны - начале лета 2021 года. Фото: Сергей ГАПОН

О том, что принять в эксплуатацию первый энергоблок АЭС в Островце планируется в апреле-мае 2021-го года, проинформировало БелТА со слов Леонида Дедуля, первого замначальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.

Представитель Госатомнадзора пояснил, что приниматься в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС будет специальной приемочной комиссией. Состав комиссии утвердит премьер-министр своим распоряжением.

- Однако до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности первого энергоблока к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы, - подчеркнул Дедуль.

Будет проконтролировано: состояние объектов и систем, готовность персонала, рассмотрены документы, обосновывающие безопасность станции.

После этого надзорные органы подготовят заключение, а затем будет получена лицензия на эксплуатацию Белорусской АЭС, все эти документы и предоставят приемочной комиссии.

- Ожидаемые сроки приемки - апрель-май, - уточнил представитель Госатомнадзора.

Еще до вынесения вопроса о выдаче лицензии на коллегии МЧС запланированы общественные слушания:

- Там будет доведена информация о том, какие у нас основания рассматривать вопрос о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, - уточнил Дедуль.

Напомним, белорусское правительство 3 февраля 2021-го года утвердило порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС.

А позднее в Госатомнадзоре сообщали, что на Белорусскую АЭС приедет еще одна европейская комиссия по ядерной безопасности. Недельный визит комиссии ENSREG запланирован на май - июнь 2021-го года.

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