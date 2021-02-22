Евро и доллар снова пошли в рост: курс валют в Беларуси на 22 февраля

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел - ситуация с курсом валют в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что американская и европейская валюты подорожали в первый день последней недели февраля 2021-го года, проинформировали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. А вот российская валюта, наоборот, стала стоить меньше.

Детальней курс валют на понедельник, 22 февраля, выглядит так:

Евро по итогам первых торгов в начале рабочей недели потяжелел на 0,00092 белрубля, в итоге стоимость 1 евро составляет 3,1482 белорусских рубля.

Чуть меньше набрали доллары - «зеленый» потяжелел всего на 0,0046 белрубля. В итоге стоимость 1 доллара достигла 2,5963 рубля.

Сотня российский рублей, как говорилось выше, наоборот, после торгов стала легче на 0,0207 белорусских рубля. Сейчас 100 рублей РФ стоят 3,4855 белрубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор BelHard рассказал, что из Беларуси уехало около 15% IT-специалистов.

По словам Игоря Мамоненко, что в числе уехавших были очень сильные специалисты (подробности).

В Министерстве ЖКХ объяснили, почему в Беларуси подорожали жировки за январь 2021 года.

В Минжилкомхозе озвучили официальную причину роста счетов за ЖКУ в январе 2021 года (подробности).

В Беларуси начали продавать продукты в кредит: купить хлеб и молоко можно в рассрочку на год.

Продавать товары и продукты питания в кредит начал крупный ретейлер «Евроопт» (подробности).